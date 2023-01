Salernitana | si punta su Crnigoj

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Laè interessata ad acquistare Domen, centrocampista sloveno di proprietà del Venezia. I dettagli «Prende troppi gol e crea poche occasioni da gol, la sintesi dell’involuzione dellaè tutta racchiusa in questi pochi dati e l’emergenza infortuni ha acuito la crisi della squadra granata, solo due punti nelle ultime sette partite. Servono rinforzi per colmare le lacune emerse in questi mesi, dal mercato Nicola spera di avere calciatori in grado di scendere subito in campo ed aumentare la competitività del gruppo»: è questa l’analisi de La Gazzetta dello Sport sul non facile momento del club campano. Oltre a Seferovic, che però ha un ingaggio elevato – 2,5 milioni – a centrocampo «piace lo sloveno Domendel Venezia che potrebbe prendere uno tra Leonardo Capezzi o Grigoris ...