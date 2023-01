Salernitana | caccia all’attaccante | si lavora a uno scambio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lasi muove per acquistare un nuovo attaccante. Tutti i dettagli sulle trattative di Morgan De Sanctis Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, lasi starebbe muovendo per regalare a Davide Nicola un nuovo attaccante. Il club campano ha infatti bisogno di una punta che possa far rifiatare Piatek. Il nome sul taccuino del ds Morgan De Sanctis è quello di Frank Tsadjout della Cremonese. Laè infatti pronta a proporre unocon Erik Botheim. L'articolo proviene da Calcio News 24.

