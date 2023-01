Salernitana | altri due nomi per l’attacco oltre a Seferovic

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lavorrebbe fare un colpo in attacco e non avrebbe messo sotto la lente solo l’ex violaLavorrebbe fare un colpo in attacco e non avrebbe messo sotto la lente solo l’ex viola. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i campani starebbero seguendoduee sono quelli di Shamar Nicholson dello Spartak Mosca e Paul Onuachu del Genk. Al momento difficili ma il Ds starebbe valutando le situazioni per capirne la fattibilità. L'articolo proviene da Calcio News 24.