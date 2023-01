Sabatini | “Il Napoli non ha ancora vinto lo scudetto Juve | devono punire anche gli altri”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il giornalista Sandrocommenta la situazione attuale delin campionato e la penalizzazione dellantus. Il giornalista di Mediaset, Sandro, in un’intervista a Radio Crc durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, ha discusso del successo attuale del, sottolineando che l’arrivo di giocatori come Kvaratskhelia, Kim e Meret ha rappresentato un fattore chiave per la squadra. “Il segreto delè l’arrivo di Kvaratskhelia al posto di Insigne, l’arrivo di Kim che prende il posto di Koulibaly, un posto in più a centrocampo con la partenza di Fabian e poi alcune cose sono venuteper caso come la conferma Meret”.ha inoltre commentato la situazione attuale del campionato, affermando che ...