(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – I collaboratori di Alekseilanciano l’per le condizioni didel dissidente in carcere oramai da più di due anni. “Stanno cercando di ucciderlo, è evidente. Questa volta lo stanno facendo molto molto lentamente”, ha affermato la sua portavoce, Kira Yarmish. Dal suo trasferimento nella colonia penale IK-6 di Melekhovo, è dimagrito ancora – perde quasi 3,5 chili ogni 10 giorni passati in cella di isolamento, dove ne ha già trascorsi 15 – e la suarisente della deprivazione del sonno e agli altri abusi a cui è sottoposto da parte delle autorità carcerarie. E’ stato già messo in cella di isolamento (la Shizo), uno spazio di due metri e mezzo per tre, dieci volte. Nella cella di isolamento ha una tazza e un libro, una latrina, e una branda piegata durante il giorno. Ha a ...

Quanto dichiarano i ministri Ryanair,bomba in volo: evacuati i passeggeri e aereo scortato ... La reazione dellaLa portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha ...... una questione chiave in materia di difesa e sicurezza" e ciò è stato dimostrato in particolare dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della. "E' stato un campanello d'", ha concluso ...

Russia, è allarme per la salute di Navalny Adnkronos

Leopard all’Ucraina, l’allarme degli ex generali: “Così andiamo verso una guerra che non… Il Fatto Quotidiano

Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Allarme aereo, diverse esplosioni a Kiev Sky Tg24

Allarme servizi segreti svedesi: Russia potrebbe attaccare le reti Tlc Key4biz.it

Ucraina ultime notizie. Nuovo allarme aereo in Ucraina, «minaccia missilistica da Est». Russia in ... Il Sole 24 ORE

"Dobbiamo prepararci per un clima sempre più competitivo nello spazio" perchè questo "diventerà una sorta di campo di battaglia, un posto dove accadranno scontri". (ANSA) ...Non è ancora allarme rosso, ma è bene stare in allerta. Molti analisti non hanno dubbi: a breve il prezzo del diesel potrebbe schizzare ancora di più verso ...