Russia | capo stato maggiore | ' piano forze armate garantirà integrità territoriale'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Mosca, 24 gen. (Adnkronos) - Ildi sviluppo dellerecentemente approvatola protezione della sovranità e dell'del Paese. Lo ha affermato ildiValery Gerasimov in un'intervista al quotidiano Argumenty i Fakty, aggiungendo che "l'obiettivo principale alla base di questo lavoro è garantire la sovranità e l'del nostro Paese e creare le condizioni per il progresso nel suo sviluppo sociale ed economico". Secondo il, approvato in una riunione allargata del consiglio del ministero della Difesa, ha detto Gerasimov, saranno creati i distretti militari di Mosca e Leningrado. Inoltre, tre ...

La Svolta

Entrambi, come narrano gli storici, icone del potente imperialismo delladispotica, oggi ... dal gusto di difendere la nazione e la razza; e dal grave "errore di dissentire dall'unico...Il secondo invece corre sottotraccia: frenare l'espansionismo della Cina e dellain Algeria. ... Ildell'Eni firmerà con il colosso statale Sonatrach un nuovo accordo, per far lievitare "... Ultimo'ora: Russia: capo stato maggiore, 'piano forze armate ... La Russia sta inviando squadre meccanizzate a Chersonesos, tra gli altri luoghi. Kiev si aspetta una decisione tempestiva sulla fornitura di carri armati ...Dall’Unione Europea ok politico a una nuova tranche da 500 milioni di euro in aiuti militari mentre Mosca evoca la guerra mondiale. Varsavia preme su Berlino ...