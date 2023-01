Russell Crowe fuori da Il gladiatore 2 | la conferma dell’attore

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 24 gennaio 2023) Come ben sappiamo, nel finale de Il, il protagonista Massimo Decimo Meridio () muore. Ma, nel corso delle ultime ore, la speranza chepossa entrare a far parte del progetto de Il2, sembra essere cosa vana. Difatti, a daredella notizia, ci ha pensato il diretto interessato che, nel corso di una recente intervista, ha chiarito che non farà parte del cast de Il2. In tale occasione ha tuttavia confessato di aver parlato del film in lavorazione con il regista Ridley Scott, regalando comunque qualche anticipazione su cosa spetta al grande pubblico.