Rugby | Tommaso Menoncello rinnova con Treviso fino al 2026

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nuova firma importante in casa Benetton, che in queste settimane sta blindando alcuni dei suoi giocatori più forti in ottica futura. Così dopo Federico Ruzza è la volta di, uno dei giovani più talentuosi e forti in Italia. Nato ail 20 agosto 2002, alto 187 cm per 98 kg,aveva il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 ed è stato allungato di un ulteriore annoal giugno. Il trequarti ha esordito in prima squadra nella stagione 2020/21 e sin qui ha conquistato 29 presenze con la maglia dei biancoverdi tra UnitedChampionship e Challenge Cup, e ben 12 le marcature messe a segno.ha anche indossato la maglia della Nazionale Italiana U20 e con ...