Rugby | i convocati dell’Italia Under 20 per i primi due match del Sei Nazioni | Giovanni Quattrini sarà il capitano

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il CT della Nazionale italiana di20, Massimo Brunello, ha diramato l’elenco dei 27per il raduno di Treviso, che scatterà domenica 29 gennaio, in vista deiduedel Seidi categoria, da giocare contro la Francia in casa il 3 febbraio e contro l’Inghilterra in trasferta il 10 febbraio.Riccardo Favretto ed Edoardo Iachizzi per il raduno di Verona in vista del SeiConfermatonel ruolo di. I20 AMINU Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano Veneto) ARTUSO Alex valentino (2003,...