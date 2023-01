Ruba 20 scooter a Firenze e li porta in Campania | arrestato 46enne di Castel Volturno

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDaperre glirli con un furgone inper rivenderli. Così undiè statoper furto aggravato dai carabinieri in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di. L’uomo è indagato per il furto di 20Honda SH ain Oltrarno, Bagno a Ripoli e Scandicci, tra ottobre 2021 e marzo 2022. Grazie alle immagini delle telecamere gli investigatori sono riusciti a identificare l’autore che, secondo quanto ricostruito, insieme ad altre persone, allo stato ignote, che gli fornivano appoggio, sarebbe arrivato da ...

Coulibaly Moussa aveva solo 27 anni, è morto poco prima delle 7 di lunedì 16 in viale dell'Industria mentre andava al lavoro (in un'azienda di Fucecchio) con il suo: è finito contro un ...Interrogato nell'ospedale di Imperia, dove è attualmente ricoverato per le ferite che si è autoinferto,risulta in stato […] Albenga Cronaca Albenga,unoe tenta la fuga: arrestato ...

Ruba a Firenze 20 scooter SH Honda e li porta in Campania: arrestato La Repubblica Firenze.it

Ruba una sedia in portineria e va via in scooter, il video dell'assurdo ... Fanpage.it

Noto, tenta di rubare uno scooter. Individuato e denunciato l’autore MeridioNews - Edizione Sicilia

Ruba scooter in 6 secondi e fugge: Rapina record a Napoli Ottopagine

In giro per l'Italia a rubare moto e scooter: ARRESTATO 46ENNE ... CasertaCE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un uomo è stato arrestato in Campania: è accusato di aver compiuto almeno 20 furti in Toscana, dove arrivava con il suo furgone per operazioni lampo. Ecco il suo modus operandi ...