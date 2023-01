Rottamazione quater | ecco le novità Come e quando presentare la domanda Assistenza anche online

(Di martedì 24 gennaio 2023) La cosiddetta Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha fissato importantiin materia di riscossione per i contribuenti. Sono stati introdotti, infatti, una nuova definizione agevolata (da richiedere entro aprile) e lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro. Confconsumatori è pronta a offrire informazioni eai cittadini, sia presso le proprie sedi territoriali sia tramite il nuovo sportello(sportello@confconsumatori.it). LA DEFINIZIONE AGEVOLATA – La Legge di Bilancio ha introdotto una nuova Definizione agevolata1 per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022,se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. Il cittadino potrà estinguere i debiti iscritti a ...

