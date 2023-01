Rottamazione | da Milano a Roma | i comuni che non accettano lo stralcio dell’IMU

(Di martedì 24 gennaio 2023) Mentre il governo annuncia la tregua fiscale, inserita in Manovra 2023, che prevede la sanatoria di una serie di irregolarità nei confronti del Fisco, una nuovadelle cartelle e loper quelle fino a 1.000 euro, alcuniannunciano che non accetteranno loper le cartelle relative all’IMU e ad altre tasse locali, in particolare la TARI. Fra le città che hanno già detto no alloci sono, Bologna e Firenze, Piacenza, Verona e Bari, mentre non hanno ancora preso una decisione Napoli e Torino, che propongono laquater come alternativa. Sanatoria valida invece per idi Acerra, Arezzo, Lecce, Pistoia, Lucca. Quale sanatoria La sanatoria è prevista dalla tregua ...

gazzettadimilano.it

Ma alcuni hanno già espresso la loro intenzione di non aderire alla: gli abitanti die Roma non potranno usufruire dello stralcio dei debiti locali. I Comuni hanno dichiarato di ...Indice La sanatoria a metà La protesta dei Comunie Roma si chiamano fuoriquater per IMU e tasse locali La sanatoria a metà Per sapere se le cartelle esattoriali come ad esempio ... Rottamazione cartelle IMU: ecco i Comuni che non aderiscono allo ... Annuncio vendita Kia e-Niro 64,8 kWh Evolution nuova a Magenta, Milano nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...La rottamazione dei debiti è stata approvata dal Governo ma non tutti potranno usufruirne: ecco i Comuni che non aderiranno all'iniziativa.