Rooney su una panchina di Premier League? C’è la notizia!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 24 gennaio 2023) Stando a quanto riportato da Liverpool Echo, l’Everton, rappresentato dalla figura del proprio presidente, si è dato un massimo di 10 giorni per trovare il sostituto di Frank Lampard. Al momento sembra essere corsa a due per occupare il posto lasciato vagante dall’ex centrocampista e bandiera del Chelsea, che non ha certo rispettato, fin ora, le aspettative che vi erano su di lui e sulla sua nuova avventura da manager. Bielsa ei preferiti dall’Everton, continua la ricerca del nuovo allenatore Everton BielsaL’Everton ha le idee ben chiare e sembra intenzionato a chiudere il prima possibile uno di questi due nomi. Il primo della lista è il Loco Bielsa, tecnico che sicuramente riporterebbe entusiasmo e gioco, caratteristiche che lo contraddistinguono e distinguono il suo calcio, che sappiamo essere altamente offensivo ed ...