Rooming-in | ottima idea | pessima applicazione Ecco cosa succede nei reparti maternità italiani

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lo scorso 7 gennaio all’ospedale Pertini di Roma, un neonato di tre giorni è morto tra le braccia della madre che lo stava allattando. La tragica notizia, diffusa negli ultimi giorni, ha riacceso i fari sul cosiddetto «-in», ovvero la pratica che permette alla madre e al bambino di restare insieme 24 ore su 24 durante la permanenza in ospedale. L’argomento ha dimostrato di essere tanto caldo quanto divisivo: mentre molti sottolineano i benefici di un’intimità tra madre e figlio sin dai primi momenti di vita, diverse donne hanno raccontato di aver vissuto un’esperienza traumatica, fatta di disservizi e abbandono. Come evitare un drammatico epilogo come quello avvenuto tra i corridoi del Pertini? Come offrire adeguate cure e attenzioni alle donne anche dopo la gravidanza? E quali ripercussioni, fisiche e psicologiche, ha sulle neo-mamme la mancata assistenza? ...

Capacità di attenzione a zero, depressione e solitudine. Ecco cos'è un post parto e perché una neo-mamma non va lasciata sola.