Romero | la confessione | «5 anni fa volevo smettere»

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ladi Cristian: «5fa, giocare in Inghilterra è il massimo della felicità» Cristian, difensore del Tottenham, ha rivelato alla ESPN di essere stato vicino all'addio al mondo del calcio. Di seguito le sue parole. «Sono felice, cinquefa stavo pensando di lasciare il calcio. Giocare nel miglior campionato ed essere campione del mondo è per me il massimo. Mondiale? Abbiamo meritato di vincere perché abbiamo un gruppo incredibile, perché abbiamo sempre spinto al massimo, perché la prima partita in cui abbiamo perso ci ha reso più forti mentalmente e lo abbiamo dimostrato durante tutto il torneo. È stato giusto chiuderlo da vincitori».