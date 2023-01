RomaOstia Half Marathon | penultimo allenamento a Villa Borghese

Leggi su funweek

(Di martedì 24 gennaio 2023) Cresce il numero degli iscritti alla Telepass, un trend positivo in linea con i numeri pre-pandemia: a meno di un mese dalla chiusura delle iscrizioni, si sono già iscritti 6500 appassionati per la mezza maratona in programma domenica 5 marzo. Una soddisfazione per l’organizzazione della corsa, GBSRun in partnership con RCS Sport & Events, che vedrà tantissimi appassionati sfidarsi sul veloce percorso di 21km e 97 metri che da Roma porta al mare. Sarà la 48esima edizione della mezza maratona più partecipata d’Italia. I numeri a oggi registrati evidenziano non solo una maggiore partecipazione femminile (a una quota pari al 27% del totale degli iscritti), ma una crescita importante e costante di stranieri, che passano dall’8% del 2018 al 22% previsto per quest’anno. Un dato molto interessante che ...