Roma | rifiutata l’offerta del Milan per Zaniolo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Laha deciso di rifiutare la prima offerta arrivata dalper Nicolò. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, laavrebbe rifiutato la prima offerta ufficiale recapitata dalper il cartellino di Nicolò. Il club rossonero avrebbe infatti proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni di euro. Una formula che non convince la, che vorrebbe cederesolo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Inoltre Pinto valuta il giocatore tra i 35-40 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Tg24

- La sta vivendo una crescita notevole negli ultimi anni, testimoniata anche dai già entrati in ... L'offertada Liberty Media Le parole di Ben Sulayem vanno lette nell'ottica delle voci ...Calciomercato, in uscita anche Vina e Shomurodov: il puntoDa Karsdorp a Vina e Shomurodov, ... C'è anche la Cremonese,tempo fa dall'ex Genoa, che non ha abbandonato l'idea di prenderlo. ... Tra Roma e Zaniolo è rottura: rifiutata la convocazione per lo Spezia CALCIOMERCATO LAZIO - Pedullà: "Bonazzoli vuole la Lazio e se la Salernitana prende Seferovic..." - Noi Biancocelesti ...CALCIOMERCATO LAZIO – Secondo quanto riporta il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ci sarebbero sviluppi positivi nella trattativa tra Lazio e Salernitana per Federico Bonazzoli. Il calciatore av ...