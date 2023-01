Roma | nuovo stadio nel 2027 | “sì” al Pubblico Interesse

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 24 gennaio 2023) «La delibera in Giunta per la concessione delper ildellacredo che sarà pronta nei primi giorni di febbraio». Sono queste le parole dell’assessore all’Urbanistica del Comune diMaurizio Veloccia, il quale ha sottolineato come i tempi per il momento siano in linea con le aspettative. La disponibilità L'articolo proviene da Calcio e Finanza.