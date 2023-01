Roma | la proposta di rinnovo a Smalling

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lasta provando a blindare Chris, ma l'offerta presentata al difensore inglese al momento non è stata accettata. Il...

Forse, accadrà nelle prossime settimane quando il nodo Zaniolo sarà sciolto e di certo lasarà a ribasso rispetto ai 3,5 milioni che percepisce attualmente. Non un dilemma perché Stephan ...Sulla spiaggia circondata da rose rosse e mano nella mano con lo sguardo pieno d'amore, Rita Poppella ha fatto la tanto attesadi matrimonio ad Annachiara. Sorrisi, baci, abbracci e tante coccole anche dalla loro piccola Chloè. Rita e Annachiara non potrebbero essere più felici per il raggiungimento di un grande ...

Zaniolo, il Milan fa sul serio: contatto con l'agente e proposta alla Roma - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, ecco la proposta per Zaniolo. Ma la Roma dice "no" Daily Milan

Altro no della Roma alla cessione di Zaniolo. I motivi dei rifiuti giallorossi RomaToday

La Roma rimane interessata a Ziyech: il Chelsea valuterà ogni ... numero-diez.com

Tutti i nomi nell'agenda della Roma per il post-Zaniolo 90min IT

(Adnkronos) - Le pergotende sono un’ottima soluzione outdoor per creare un microclima perfetto in qualsiasi stagione dell’anno. Inoltre, con ...Il Faraone è tornato, più in forma che mai. Stephan El Shaarawy con il gol segnato allo Spezia si è ripreso il palcoscenico che aveva abbandonato ormai da qualche mese ...