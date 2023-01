(Di martedì 24 gennaio 2023) Rinviata a giudizio con l’accusa di omicidio colposo una dottoressa, E. M., che avrebbe aspettato troppo prima direuna donna incinta e nonostante ci fosse più di un campanello di allarme. I fatti risalgono al settembre 2021 e lache ai tempi lavorava nel redi ginecologia della clinica “Mater Dei” diavrebbe aspettato troppo prima di procedere con il cesareo insistendo per unnaturale nonostante ci fosse più di un campanello di allarme indicante un’infezione batterica in corso e così,7 ore di travaglio, quando ha deciso di intervenire, per il piccolo non c’era più nulla da fare, era troppo tardi.il, ...

Laavrebbe aspettato troppo prima di procedere con il cesareo , insistendo per il parto ... Per questo ieri il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale diha rinviato a giudizio con ...Questo l'approccio da cui è partita ala conferenza dal titolo "Sex, Lies and Neuroscience" ... "La psicoanalisi - spiega Claudia Spadazzi, psicoanalista, sessuologa e- ha un fortissimo ...

Neonato morto dopo il parto a Roma, ginecologa a processo: la mamma non è stata operata d’urgenza ilmattino.it

Roma, ginecologa non opera d’urgenza la madre e il neonato muore dopo il parto Il Corriere della Città

Sanità: neonato morto a Roma, ginecologo Ferrazzi 'non ... Today.it

Le liste della Lista Civica D'Amato alle elezioni nel Lazio 2023: i ... Fanpage.it

Addio al notaio del casertano con studi a Roma e Londra CasertaNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Secondo l’accusa la dottoressa sarebbe dovuta intervenire subito perché la madre aveva un’infezione in corso. Il cesareo è stato praticato dopo sette ore e il bimbo è morto. La ginecologa di una clini ...