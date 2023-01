Roma è piena di pc lenti!

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 24 gennaio 2023) I ritmi frenetici che la società attuale ci impone si ripercuotono proprio su tutto, anche sulle attività lavorative. Così, specie quando si lavora da remoto (e dopo la pandemia da Covid-19 sono in tantissimi a trovarsi in questa condizione) è sempre più frequente chiederci come velocizzare un PC troppo lento. Solo con un dispositivo pronto e performante, infatti, è possibile dare il meglio. Quali sono gli step da seguire per raggiungere l’obiettivo? Parleremo, nel dettaglio di pulizia, deframmentazione e programmi dedicati con il nostro centro di fiducia https://www.hardwareeffect.it/ . Come velocizzare un PC: la pulizia Pulire periodicamente il computer è un’operazione irrinunciabile per riuscire a velocizzarlo. Lo scopo è quello di sbarazzarci dei file inutili che, oltre a non servire, appesantiscono e rallentano il PC. La pulizia abdrà ad interessare il disco fisso, la cache e i ...