Roma | dramma bimbo al Pertini | parla la madre

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Ho chiesto aiuto per tre notti di seguito al personale del reparto in cui ero stata ricoverata, non mi hanno ascoltato“. Lo ha detto donna che ha perso il figlio all’ospedaledi. Al Corriere della Sera la mamma 30enne ha rivissuto i giorni precedenti alla tragedia. Sarà l’autopsia a stabilire quale sia stata la causa del decesso. La Procura indaga contro ignoti per omicidio colposo. Sono state acquisite le cartelle cliniche del piccolo e dellae i turni di servizio del personale sanitario. L'articolo proviene da Italia Sera.

Intenso l'intervento del rabbino capo della Comunità ebraica di. "Il 27 gennaio " ha spiegato ... come è stato ildella Shoah, ferita inguaribile della nostra storia, per evitare che gli ...... con il rischio - come è avvenuto a- che la mamma sia ancora troppo provata per poter essere ...questi giorni stanno lanciando messaggi di solidarietà a questa famiglia che sta vivendo un...

Il dramma della mamma che si addormenta mentre allatta e soffoca il neonato AGI - Agenzia Italia

Roma, tragedia in reparto: neo-mamma si addormenta allattando, il ... Open

Roma: mamma si addormenta mentre allatta, poi accade la tragedia che sconvolge tutti; i fatti iLMeteo.it

Il dramma Shoah raccontato con il cinema LA NAZIONE

Mostra Zakhor/Ricorda ai musei civici di Roma Capitale Finestre sull'Arte

“Ho chiesto aiuto per tre notti di seguito al personale del reparto in cui ero stata ricoverata, non mi hanno ascoltato“. Lo ha detto donna che ha perso il figlio all’ospedale Pertini di Roma. Al Cor ...Rinviata a giudizio con l’accusa di omicidio colposo una dottoressa, E. M., che avrebbe aspettato troppo prima di operare d’urgenza una donna incinta e nonostante ci fosse più di un campanello di alla ...