Roma-Cremonese in tv | data | orario e diretta streaming quarti Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023)aidi finale di: ecco le informazioni sutv edel match. Per un posto in semifinale all’Olimpico in campo i giallorossi e i grigiorossi in una sfida secca a eliminazioneche promette spettacolo tra i capitolini e la grande sorpresa che ha eliminato il Napoli. Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 1 febbraio.tv su Canale 5,su Mediaset Infinity. SportFace.