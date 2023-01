Roccapiemonte | Giornata della Memoria | il messaggio del Sindaco Pagano

Leggi su zon

(Di martedì 24 gennaio 2023)di: “La speranza è che domani mattina, sul serio, si possa vivere in un mondo senza guerre, nel segnopace”. Il 27 gennaio del 1945 i soldati russi varcarono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, liberando i prigionieri superstiti, sopravvissuti al terribile sterminio nazista. Dal 2005, questa data è diventata “La”, ricorrenza celebrata per commemorare le vittime innocenti dell’Olocausto. Quel 27 gennaio infatti furono scoperti gli orrori commessi nei confrontipopolazione ebraica e di tutti i perseguitati dalla follia del regime tedesco. “È fondamentale non dimenticare mai quanto è avvenuto in quegli anni, tramandare il ricordo di quella tragedia affinché non si ripeta, per ...