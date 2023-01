Roberta Bruzzone risponde a Claudio Santamaria | “Potevano chiamarmi e non alimentare odio” VIDEO

(Di martedì 24 gennaio 2023)ha risposto a, approfondendo la quesitone degli audio privati diffusi sul suo conto, in cui si parlava dell’aborto subito nel 2019 da Francesca Barra, la compagna dell’attore. La criminologa ha specificato che avrebbe preferito essere contattata privatamente dai diretti interessati piuttosto che veder proseguire una campagna d’nei suoi confronti. Così debutta la nota criminologa: “Ieri sono stati pubblicati degli audio di quattro anni fa quando c’era una collaborazione con Mirko Zeppellini, facevamo indagini tecniche. Questa chat era privata, tra me e lui, quindi non c’è niente di penalmente rilevante, parlando con un amico si possono dire cose anche taglienti. Sicuramente sono audio che fanno parte di quella chat che io ho e produrrò ...

Una delle psicologhe forensi più seguite sul Web, ma anche una criminologa dal solido curriculum e dalla grande popolarità.è senza dubbio tra i personaggi più seguiti del suo settore sui social network e non solo. Scopriamo di più su di lei, passandone in rassegna la biografia e la carriera, ma anche ...L'attore Claudio Santamaria è intervenuto con un post su Instagram contenente un lungo sfogo nei confronti della criminologa. Ma cosa è successo E come mai il marito di Francesca Barra sarebbe intervenuto via social prendendo le difese della moglie ed attaccando la nota criminologa Claudio Santamaria, ...

L'attore Claudio Santamaria affida a Instagram un lungo sfogo contro Roberta buzzone, che in un auidio fatto circoalre inquersti giorni ha definito una falsità la gravidanza andata male nel 2019 di su ...Claudio Santamaria punta il dito contro la nota criminologa: "Ha detto che io e mia moglie abbiamo mentito sulla perdita del bambino" Stamattina il ...