Rivoluzione iraniana - Irene Testa è ospite della rubrica Omnibus de LA7

Lanonviolenta di donne e giovani in Iran. Puntata di "- Irene Testa è ospite della rubrica Omnibus de LA7" di martedì 24 gennaio 2023 con gli interventi di Gaia Tortora (vice direttore del Tg La7), Irene Testa (tesoriere del Partito ..."Se il Novecento in Iran è finito con la grande, il terzo millennio inizia con lae la leadership delle donne. Non è un caso che in tutto il Novecento, sin dagli ...

Analisi sociale della rivoluzione iraniana. Scrive Paolo Ceri Formiche.net

Podcast: i nuovi valori della rivoluzione iraniana Affarinternazionali

Protesta donne iraniane passa da Messina Messina

Iran, forza e fragilità del sogno di una rivoluzione Valigia Blu

Fiaccolata del pinerolese a sostegno della rivoluzione iraniana Comune di Pinerolo

I governi di Russia ed Iran starebbero valutando la fornitura a Teheran di elicotteri da guerra Mil Mi-28 e Kamov Ka-52 di produzione russa. Infatti, ieri il presidente della Duma russa, Vyacheslav Vo ...Intervista al direttore dell'Institute for Global Studies: "Mancano una leadership e un elemento capace di aggregare". Sulle sanzioni avverte l'Ue ...