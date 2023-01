(Di martedì 24 gennaio 2023) "Con l'ultimonoi abbiamo realizzato il piùdiper ildella scuola, sono a regime 124 euro al mese in più. Molto poche certamente ma indubbiamente è stato il più alto, e a questo risultato ha contribuito il fatto che siamo riusciti a ottenere ulteriori 100 milioni dal Mef, che abbiamo destinato 350 milioni di euro destinati a progetti di valorizzazione invece a sostenere gli stipendi". L'articolo .

L'idea sarebbe quella di allungare ilfino al 2027, per due anni in più, dando anche al tecnico un mandato di supervisione, oltre le strette competenze della prima squadra.Calciomercato Juventus, Conte e ilcol Tottenham:in stand - byAccostato anche ad un suggestivo rientro in Italia, precisamente alla Juventus, Antonio Conte ha ilancora ...

Rinnovo contratto, Valditara: “Il più importante aumento per il personale scolastico. Serve grande sforzo di fantasia per trovare sempre più risorse” Orizzonte Scuola

Rinnovo del contratto, Anief: su alcuni punti c’è ancora molta distanza tra amministrazione e sindacati Orizzonte Scuola

Contratto dirigenza medica e sanitari. Cimo-Fesmed: “Bene avvio ... Quotidiano Sanità

Rinnovo contratti collettivi: si guarda a tassazione agevolata e aumento del taglio del cuneo fiscale Informazione Fiscale

La protesta dei cinquemila lavoratori di Rsa e case di riposo RomaToday

Uno dei discorsi più pressanti per la Roma in questa fase di stagione è il tema legato ai rinnovi di alcuni importanti calciatori ... L’ex Manchester United, il cui contratto scade il 30 giugno 2023, ...Alla vigilia della gara con l’Atalanta, John Elkann ha voluto esprimere al tecnico tutta la sua fiducia, chiedendogli di lavorare per un nuovo ciclo ...