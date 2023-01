Rincaro dei carburanti | la Regione stanzia 23 milioni di Euro per aiutare gli agricoltori

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stata pubblicata dall’Assessorato all’Agricoltura dellaCampania la pre informativa del bando per 23didestinati alle imprese agricole che hanno subito danni economici a causa del conflitto in Ucraina. Le risorse sono destinate a bilanciare almeno in parte il marcato incremento dei costi di produzione e delle materie prime determinati dalla crisi energetica. Una misura condivisa con il presidente De Luca nell’ottica di dare il massimo supporto alle aziende e fornire un sostegno concreto all’agricoltura campana in un momento di particolare difficoltà». Lo ha annunciato Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Campania. «Le risorse — ha proseguito — saranno erogate attraverso la nuova Misura 22 del Psr, condivisa con il Tavolo Verde ed utilizza tutto il plafond messo a ...

...cittadini definire le performanceloro veicoli. Secondo lui lo Stato dovrebbe fare a meno di intromettersi nella questione, ha spiegato ai microfoni di Bild am Sonntag . Il fortedell'..."Ilcarburanti " prosegue Galante - per gli agenti e rappresentanti di commercio rappresenta un'ulteriore colpo ad un'importante fetta di economia, dopo le chiusure per Covid e la ...

Rincaro dei carburanti: la Regione stanzia 23 milioni di Euro per ... anteprima24.it

Confcommercio Cuneo sui rincari dei carburanti IdeaWebTv

Telefonia, allarme dei consumatori sui rincari automatici: lettera a Governo e Agcom la Repubblica

Inflazione. I rincari sul carrello della spesa fanno paura a due pugliesi su tre da Bitonto

Pane, latte e farina i prodotti che sono aumentati di più Cookist

Dopo essere stata annunciata 3 volte la serrata dei benzinai che dovrebbe iniziare tra poche ore si sfalda dopo l’incontro in videoconferenza al ministero delle Imprese e del made in Italy. La Faib Co ...Per l’economia umbra il 2023 sarà un anno in linea con il clima di questi giorni che, dopo mesi di temperature oltre le medie stagionali, in pochi giorni ha subito una brusca gelata. Infatti, dopo lo ...