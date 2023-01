Riki e Rocco Hunt a Boomerissima con Drusilla Foer | ospiti e squadre del 24 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023)nella terza puntata in onda su Rai2 martedì 24. Ma non sono: tra glianche Nek e Lodovica Comello. Leche si sfideranno in questa puntata saranno composte da: Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni,e Pierpaolo Spollon. Da un lato i boomers, dall’altro i millenials e la sfida è servita. L’obiettivo del nuovo game show condotto da Alessia Marcuzzi è quello di convincere che i propri anni siano i migliori. La sfida è dunque aperta tra giochi e manche simpatiche che porranno in sfida i boomers e i millenials. Chi vincerà? Tra gli, Nek, ...