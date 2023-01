Riforme | Scognamiglio | “Premierato può essere mediazione | serve tempestivamente”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Procedono le consultazioni del ministro per leistituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati dedicate questa settimana agli incontri con i partiti d’opposizione, venerdì prossimo l’ultimo con il Movimento 5 stelle. “Il presidenzialismo è una riforma opportuna e devetempestiva. Credo che questo sia un punto su cui la stragrande maggioranza dei politici è d’accordo”, commenta all’Adnkronos Carlo, ex presidente del Senato, dicendosi certo di un fatto: “La formula della democrazia parlamentare ha fatto il suo tempo. Dalla crisi del sistema dei partiti, 30 anni fa, è venuta una repubblica di partiti senza partiti, quindi una riforma rafforzativa dei poteri dell’esecutivo non mi pare che sia una soluzione da non prendere in considerazione per motivi di diffidenza democratica”. ...