(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Mi felicito con il ministro Salvini per l’input che ha dato al decreto legislativo per l’attuazione deldegli. E’ unche cambia registro, undelpiuttosto che impedire di”. Prima “era sostanzialmente impeditivo” ora è invece “ispirato all’idea di ‘tutto in uno’, di unificare: io voglio trovare la norma tutta lì e non essere costretto a girovagare tra tutti gli atti normativi”. Inoltre, “è un accurato tentativo di equilibrio giusto tra semplificazione e conservazione”. Il giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino, lo sottolinea intervenendo alla presentazione del Rapporto Cna sugliinoltre ha ...

Infine, saranno revisionati i Testi Unici in modo da arrivare alla stesura di un nuovotributario.fiscale 2023: dalla revisione dei tributi a quella dei provvedimenti, i pilastri ...Per Ruffini, dunque, raccogliere tutti i testi unici in un unicotributario "è un dovere per ... Anche "lanazionale della riscossione è non più rinviabile e farà parte anche del sistema ...

Riforma Codice dei contratti, UnionSoa: ‘Entrata in vigore slitti a gennaio 2024’ Lavori Pubblici

Nuovo “Codice dei Contratti pubblici”: Anac, giudizio positivo sul ... Entilocali-online

Codice Appalti, i dubbi dell’Anac: “Parta nel 2024” Quotidiano di Sicilia

Riforma codice appalti, Cassese: "Ora è Codice del fare, vecchio era dell'impedire" Adnkronos

Riforma Codice dei contratti: 10/20 di audizione per un provvedimento blindato Lavori Pubblici

(Adnkronos) – “Mi felicito con il ministro Salvini per l’input che ha dato al decreto legislativo per l’attuazione del Codice degli appalti. E’ un codice che cambia registro, un Codice del fare piutto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...