Rifiuti – Pedica | Giustificata lamentela dei lavoratori Ama

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 gennaio 2023) – Toccano, non cioccolatini – “La protesta deiAma è più che, se la mancanza delle docce ha portato a non poter operare e portare avanti un turno per la raccolta dei. Se ciò fosse vero, e mi sembra di capire che lo è, Ama deve rispondere sul perché un diritto alla salute e alla pulizia viene meno in un lavoro dove la pulizia, dopo aver raccoltoe non cioccolatini, è essenziale”. Lo ha affermato il Segretario Regionale del Lazio di Più Europa, Stefano(nella foto), durante un incontro fra i cittadini e il candidato e vice presidente dell’aula consiliare di Fiumicino, Claudio Cutolo, riguardante il Centro di Trasferenza a Isola Sacra. “Preoccupa inoltre – ha aggiunto– il fatto che addirittura sembra che, in ...