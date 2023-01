“Ricoverata in codice rosso” Paura per Guendalina Tavassi | portata d’urgenza al pronto soccorso

LecceSette

Guendalina sarebbe statainrosso perché improvvisamente sarebbe svenuta dopo aver perso molto sangue dal naso. Attraverso i social la sorella di Edoardo Tavassi ha cercato di ...Entrambe sono di origine romena: la più grave è la seconda ragazza, di 28 anni,inrosso al pronto soccorso delle Molinette. In questo caso si procede per tentato omicidio. La donna ... Investito sulla Provinciale mentre va in bici, ricoverato in codice “rosso” Guendalina Tavassi è finita in ospedale in codice rosso e lei stessa ha svelato ai fan cosa le sia accaduto. Guendalina Tavassi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo esser stata ricoverata in ...E' ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata il ragazzino di 14 anni investito lunedì mattina in centro a Bergamo: a guidare il furgone che l'ha travolto, di proprietà di una ditta bresci ...