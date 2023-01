“Ricoverata d’urgenza” Paura per Kate Middleton | ansia a Buckingham Palace | “Ecco cosa ha”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Scandali e gossip: il Palazzo reale inglese trema per le recenti dichiarazioni del principe Harry apparse sul libro “Spare”. Ad oggi sono state vendute 400mila copie di quello che può essere definito un best seller: si tratta dell’autobiografia del figlio dell’attuale Re d’Inghilterra e di Lady Diana. Su Twitter, l’hashtag #Spare è stato inserito tra i 10 argomenti di tendenza negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Harry affronta i dettagli più intimi della sua vita privata e dopo l’uscita del libro le polemiche non accennano a diminuire. L’uscita del libro è riuscita a scalfire l’immagine dei futuri sovrani di Inghilterra. Stando a quanto riferisce il Telegraph, sarebbe calata nei sondaggi la popolarità di William e. Non un vero e proprio crollo, ma un calo di cui il Palazzo Reale non può non tenere conto. La coppia non ha intenzione di “dare soddisfazione” al ...