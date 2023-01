Restano ai domiciliari Mattia Lucarelli e il compagno di squadra | i due calciatori negano al gip | «Nessuna violenza | c’era clima goliardico | lei era d’accordo»

Leggi su open.online

(Di martedì 24 gennaio 2023)e Federico Apolloni dovranno restare agli arresti, dopo che il gip di Milano, Sara Cipolla, ha respinto la richiesta del legale dei duedi revocare la misura cautelare imposta dopo l’arresto persessuale su una 22enne americana. Il figlio dell’ex attaccante del Livorno e il suodisono accusati disessuale di gruppo. La vicenda è avvenuta a marzo 2021 in un appartamento in centro a Milano, quando i due, secondo l’accusa della procura, avrebbero chiuso la studentessa in una stanza e abusato di lei dopo una serata in discoteca. L’avvocato Leonardo Cammarata che assiste i due indagati ha annunciato che ricorrerà al Tribunale del Riesame. Al gip i due...