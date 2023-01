Resistere al freddo con stile | le vip scelgono il giubbotto

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilpungente non frena le vip. Del resto anche con le basse temperature si può giocare con i look e dare sfogo al proprio estro scegliendo capispalla degni di nota. Nella scelta delsi sbizzarriscono, facendosi conquistare da colori e fantasie e strizzando l’occhio a modelli vintage. Top brand Il piumino Fendi di Chiara FerragniVia il cappotto, prendo il! Perfetto per stare comodi e caldi, è il capo da viaggio per eccellenza. Francesca Sofia Novello a Dubai per le gare di Valentino Rossi ne sceglie un modello beige Givenchy. Giorgia arriva a Sanremo con un piumino Dior, suo partner anche sul palco dell’Ariston.Chiara Ferragni mostra orgogliosa la sua collaborazione con Fendi: ilrosa tenue ha una tasca sulle spalle, che può contenerlo ripiegato, per portarlo a tracolla. LEGGI ANCHE ...