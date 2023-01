Reperti archeologici trafugati dai tombaroli e rivenduti all' estero | tornano in Italia 60 opere da 20 milioni di euro

Sky Tg24

L'Italia riporta a casa 60 reperti archeologici di eccezionale qualità, trafugati e venduti negli Stati Uniti. Si tratta di una collezione di opere il cui valore è stato stimato in circa 20 milioni di euro: pezzi unici rimasti sconosciuti nel nostro paese persino al mondo accademico. Tra questi c'è anche il frammento di un affresco del I secolo d.C. in cui è raffigurato Ercole bambino che strozza il serpente.