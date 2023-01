Reperti archeologici | i 60 rubati che l' Italia ha recuperato

(Di martedì 24 gennaio 2023) Le 60 opere, per un valore totale di 20 milioni di dollari, erano finite nelle mani dei trafficanti tramite furti e scavi non autorizzati ed erano state vendute illegalmente oltreoceano

Sessanta, per un valore di 20 milioni di dollari, sono tornati in Italia dagli Stati Uniti, dov'erano stati commercializzati da trafficanti internazionali.

Si tratta di uno dei 60 reperti archeologici che sono stati rimpatriati dagli Stati Uniti. Quell'opera appartiene alla nostra comunità, da Ercolano venne trafugata nel 1995 ed oggi è giusto che torni ...