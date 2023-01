Renzi all’autogrill e la prof | l’ombra dei servizi deviati

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 24 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np-1-13.mp4 Il mistero dell’autogrill è un giallo per addetti ai lavori, ma comincia ad avere i contorni del feuilleton popolare. Scena del delitto: la piazzola dell’autogrill di Fiano Romano. Giorno del delitto: 23 dicembre 2022, ore decisive per la caduta del governo Conte II a favore del Draghi I. Personaggi e interpreti: Matteo, Marco Mancini – allora capo deisegreti italiani – e una signora, unaessoressa che sostiene di essersi trovata lì per caso. Trama: una signora film e fotografa l’incontro tra Matteoe Mancini. Mesi dopo, quegli scatti finiscono sulle redazioni di Report e del Fatto Quotidiano, che fanno subito partire la gran cassa… L'articolo proviene da Nicola Porro.