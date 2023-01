Renault Espace - Da monovolume a Suv | ecco la sua storia - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 gennaio 2023) Si cambia per non morire, direbbe la Mannoia: la, da molti considerata la capostipite delleeuropee, cede alle ruote alte per ragioni di mercato. Come vi avevamo anticipato all'inizio del mese, parlandovi delle novità del 2023, l'erede della celebre Mpv delladiventerà, a breve, una Suv a sette posti nata sulla baseAustral, con la quale condividerà anche le motorizzazioni. E pensare che proprio la, nel 1984, anticipò di un decennio la moda dellein Europa, diventando un punto di riferimento per il segmento. Da allora sono nate ben cinque generazioni di, una più originale dell'altra, che passiamo in rassegna nella nostra galleria d'immagini.