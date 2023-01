Renault - Anche la Espace diventa una Suv - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 gennaio 2023) Laha confermato l'arrivo, nella prossima primavera, della sesta generazione della, proseguendo così una carriera avviata 40 anni fa. La novità più importante, però, è che non si tratterà più di una monovolume: la Casa, infatti, la descrive come una grande Suv a cinque e sette posti, che rompe con la tradizione. La quinta serie attualmente a listino è stata sottoposta a un leggero restyling nel 2020. La piattaforma sarà quella della Austral. Pur non avendo ancora diffuso alcuna anticipazione, laha sottolineato che la nuovasarà basata sulla piattaforma modulare Cmf-c/d, ovvero la stessa utilizzata per l'Austral. Nei mesi scorsi sono stati avvistati alcuni prototipi della vettura, che mostravano un passo più lungo e un design modificato nella parte posteriore.