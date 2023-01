Reggina vs Ternana

Mirko Spadaro - - > Back to back casalingo per lache, dopo lo scivolone contro la Spal, torna al successo fra le mura amiche dell'Oreste Granillo battendo per 2 - 1 la. Un successo importante per gli amaranto che restano secondi in ......00 SC Cambuur - Sparta Rotterdam 0 - 3 CALCIO - SERIE B 14:00 Benevento - Genoa 1 - 2 14:00 Como - Pisa 2 - 2 14:00 Modena - Cosenza 2 - 0 14:00 Parma - Perugia 2 - 0 14:002 - 1 14:...

I movimenti di Gori e la verticalità di Hernani e… Contini: cosa ci ha detto Reggina-Ternana | FOTO StrettoWeb

Reggina-Ternana 2-1, le pagelle di StrettoWeb: fate mangiare Rivas e qualcuno faccia segnare Canotto StrettoWeb

La Reggina e la reginetta, Vanessa Foti incanta il Granillo: sui social il selfie con l’attaccante | FOTO StrettoWeb

Serie B, ventunesima giornata: Reggina-Ternana, la seconda gara con più spettatori TuttoReggina.com

Le 5 cose che abbiamo imparato da Reggina-Ternana 2-1 TernanaNews

Francesca Teodori, conduttrice tv ed esperta di calcio, ha realizzato un’intervista esclusiva ad Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo con la quale è nato da anni un rapporto di stima e professio ...Nell'allenamento odierno sono tornati in gruppo Defendi e Ghiringhelli, entrambi assenti a Reggio Calabria. Personalizzato per Capuano e Donnarumma ...