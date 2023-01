(Di martedì 24 gennaio 2023) Leggi Anche Giulio, Metsola: il Parlamento Ue non si fermerà fino a giustizia Anche il ministroDifesa, Guido Crosetto, è cautamente ottimista: 'Penso che avremosul caso- ...

Leggi Anche Giulio, Metsola: il Parlamento Ue non si fermerà fino a giustizia Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è cautamente ottimista: 'Penso che avremo verità sul caso- ha detto a Diario del Giorno su Rete 4 - . Penso ci sia la volontà da parte dell'Egitto di cooperare al 100% con l'Italia, perché c'è la necessità delle due nazioni di parlarsi e cooperare ...TRIESTE, 24 GEN Sul caso"nessun tentennamento": lo dice all'ANSA il ministro degli Esteri Antonio, a margine della Conferenza sui Balcani in corso a Trieste. "Continuiamo a lavorare per raggiungere la verità, ...

Tajani va da al-Sisi su Regeni solo parole La Stampa

Tajani in Egitto: "Rassicurato da al Sisi su Regeni e Zaki" Adnkronos

Tajani, nessun tentennamento su Regeni, continua ricerca verità Agenzia ANSA

Regeni, Tajani: "Nessun tentennamento, continua ricerca della verità" TGCOM

Regeni, i genitori a Tajani: “Collaborazione egiziana è inesistente, basta finte promesse” Il Fatto Quotidiano

Le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani pronunciate a margine di un incontro al Cairo con Al-Sisi su una sbandierata “collaborazione dell’Egitto” nei casi Regeni e Zaki erano state ...Sul caso Regeni "nessun tentennamento. Continuiamo a lavorare per raggiungere la verità, affinché i colpevoli dell'omicidio vengano condannati". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, p ...