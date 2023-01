Red Bull | Horner apre ad un possibile ritorno in Ricciardo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il team principal della Red, Christianalla possibilità che Danielpossa tornare alla guida di una vettura del team austriaco pur specificando che al momento non ha intenzione di offrire al pilota australiano una volante ufficiale.– ex membro del RedJunior Team – ha lasciato la Redper la Renault (ora Alpine) alla fine della stagione 2018, dopo cinque stagioni con la squadra che lo ha visto vincere sette gare. Dopo due anni con la scuderia francese, è poi passato alla McLaren nel 2021. Tuttavia, dopo due stagioni di difficoltà, la McLaren ha deciso di sostituirecon il connazionale Oscar Piastri per il 2023, lasciandogli l’opportunità di tornare alla Red, dove servirà ...

Nel 2014 a raccogliere il testimone di Petrov in qualità di pilota rappresentante della Russia in F1 fu Daniil Kvyat, capace di salire due volte sul podio in Cina con lanel 2015 e in ...E' incredibile quanto accaduto nei giorni scorsi all' Autodromo di Imola . Il tracciato dovrà pagare una multa di 500 euro per eccessivo rumore nel corso di un eventodello scorso ottobre, quando Max Verstappen portò in pista la RB9 di Sebastian Vettel del 2013, il tutto qualche giorno dopo la vittoria mondiale dell'olandese a Suzuka. Stiamo parlando di ...

Ex-Red Bull: "Se Ferrari vince un titolo nel 2023 vado a Maranello con una Panda" FormulaPassion.it

Chained Echoes: intervista col creatore del gioco indie Red Bull

La provocazione dell'ingegnere silurato da Red Bull sulla nuova Ferrari: La più folle mai vista Sport Fanpage

Marquez, weekend a Kitzbühel con Red Bull e De Vries FormulaPassion.it

Ducati con Monster Energy, Bastianini saluta Red Bull FormulaPassion.it

Indiscrezioni e ipotesi. Il 14 febbraio saranno tolti i veli dalla nuova Ferrari che avrà l’arcinoto obiettivo: riportare il titolo mondiale di F1 a Maranello. Quanto fatto nel 2007 dal finlandese Kim ...Indiscrezioni e ipotesi. Il 14 febbraio saranno tolti i veli dalla nuova Ferrari che avrà l’arcinoto obiettivo: riportare il titolo mondiale di F1 a Maranello. Quanto fatto nel 2007 dal finlandese Kim ...