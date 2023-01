Record per Mbappé | primo del PSG a segnare 5 gol in una partita

(Di martedì 24 gennaio 2023) Kylian, attaccante del PSG, si è reso protagonista nella gara di Coppa di Francia. Tutti i dettagli Il PSG si è imposto per 0-7 sul campo del Pays de Cassel, squadra di sesta categoria, nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia grazie a 5 gol di Kylain. Grazie a questa prestazione, la stella della nazionale francese è diventato ilgiocatore della storia del PSG capace dicosì tanto in unaufficiale. A completare la festa dei parigini ci hanno poi pensato Neymar e Soler. L'articolo proviene da Calcio News 24.

squadra di sesta divisione: 7 - 0 i parigini, che conquistano senza fatica gli ottavi di finale. Grazie anche a un Kylian Mbappé che continua a scrivere la storia e firma un altro record.