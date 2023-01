RdC | negli altri paesi aumenta e c’è chi pensa a trasferirsi | cosa sta succedendo

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il reddito di cittadinanza viene eliminato in Italia mentre inveceeuropei viene fortemente potenziato. E’ chiaramente una strana anomalia perché il 2023 si annuncia un anno di probabile recessione economica. Con la recessione economica tantissime famiglie finiranno in povertà e allora giustamente glieuropei potenziano i loro redditi di cittadinanza. RdC (I Love Trading)Infattid’Europa accedere alle misure corrispettive al nostro reddito di cittadinanza diventa decisamente più facile ma soprattutto più cittadini potranno accedervi e le cifre saranno decisamente generose in modo tale da far vivere con serenità chi lo dovesse richiedere. L’Italia è l’unico paese che taglia il RdC L’unica anomalia è quella ...