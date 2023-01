Raw 23 01 2023 Raw is XXX

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 24 gennaio 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Wells Fargo Arena di Philadelphia, Pennsylvania. Lo show inizia con il WWE Hall oF Famer Hulk Hogwarts che arriva sullo stage, presenta lo show dei 30 anni di Monday Night Raw al pubblico presente. Poi viene mandato in onda un video dei momenti più importanti in questi trenta anni nello show rosso. Fanno quindi il loro ingresso i The Bloodline. Nel “processo” a Sami Zayn, Paul Heyman propone di far fare al processato la stessa fine della ECW, quindi la sua fine. Vengono mostrare delle prove video a discapito di Sami che dovrebbero provare la sua colpevolezza. Quindi arriva il turno di Sami per difendersi, replica alle accuse mosse da Heyman dicendo che lui ci ha messo il cuore, sempre, e per quello non ha niente da cui difendersi. Quando Solo sta per colpire Sami, Jey Uso interviene in suo favore ...