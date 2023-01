(Di martedì 24 gennaio 2023) Rapina nelladiDe, membro della famiglia proprietaria del pastificio. In azione, nella serata di ieri 23 gennaio, quattro o cinque malviventi con il volto travisato e probabilmente armati che, entrati nell'abitazione, nella zona collinare di Montesilvano Marina in provincia di Pescara, hanno chiusodell'imprenditore ined hanno costretto l'uomo ad aprire la cassaforte, per poi impossessarsi di gioielli e orologi di pregio. I rapinatori sono poi fuggiti con il bottino. I malviventi, secondo le testimonianze, sarebbero stranieri. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.Â

Momenti di terrore ieri sera, lunedì 23 gennaio, per la famiglia dell'imprenditore della pasta Saturnino De Ceccoall'interno delladi Montesilvano Colle dove risiede, da quella che sembra essere una banda organizzata di rapinatori. Secondo una prima sommaria ricostruzione intorno alle 21 di ieri ...Momenti di terrore ieri sera, lunedì 23 gennaio, per la famiglia dell'imprenditore della pasta, Saturnino De Ceccoall'interno delladi Montesilvano Colle dove risiede, da quella che sembra essere una banda organizzata di rapinatori. Secondo una prima sommaria ricostruzione, come riporta Il Pescara ,...

Saturnino De Cecco, rapina nella villa del re della pasta: banditi armati prendono in ostaggio moglie e figlia ilmessaggero.it

Pescara, rapina nella villa di Saturnino De Cecco: moglie e figlia di 6 anni tenute in ostaggio Il Fatto Quotidiano

Rapinata villa De Cecco, moglie e figlia chiuse in cucina Adnkronos

Rapinata villa di Saturnino De Cecco, moglie e figlia chiuse in cucina Sky Tg24

Saturnino De Cecco, rapina nella villa dell'imprenditore della pasta: moglie e figlia di 5 anni prese in ostaggio TGCOM

Portati via preziosi e monili in oro ma il danno resta ancora da quantificare Foto dall'archivio. Alcuni ladri sono entrati col volto coperto nella villa di Montesilvano Colle prendendo in ostaggio mo ...Nella villa di Saturnino De Cecco, a Montesilvano (Pescara), ieri sera sono entrati in azione quattro malviventi con il volto coperto e armati. Nei pressi dell’abitazione hanno preso in ostaggio la mo ...