Rapina nella villa di De Cecco | moglie e figlia prese in ostaggio e chiuse in cucina

(Di martedì 24 gennaio 2023) Pescara -, ieri sera,di Saturnino De, membro della famiglia proprietaria del pastificio. In azione quattro o cinque malviventi con il volto coperto e probabilmente armati che, entrati nell'abitazione,zona collinare di Montesilvano, hanno chiusodell'imprenditore ined hanno costretto l'uomo ad aprire la cassaforte, per poi impossessarsi di gioielli e orologi di pregio. Itori sono poi fuggiti con il bottino. I malviventi, secondo le testimonianze, sarebbero stranieri. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. leggi tutto

