Rapina choc nella villa del noto imprenditore | “Cosa hanno fatto a moglie e figlia” Il bottino

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Paura immensa per Saturnino De Cecco, vittima di unasuache ha messo in pericolo l’incolumità della sua famiglia. A riportare la notizia è stato il sito de Il Messaggero, che ha fornito particolari in merito all’assalto alla dimora dell’uomo. In pochissimo tempo, si parla di una ventina di minuti, alcuni ladriaspettato l’arrivo dellaSheila e dellapiccola di 5 anni e leminacciate, prendendole subito in ostaggio e facendole entrare con la forzadimora. Sarebbero stati quattro i malviventi cheterrorizzato Saturnino De Cecco e i suoi familiari più stretti. Unainaspettata all’interno della sua, che lo ha lasciato col fiato ...